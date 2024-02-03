В РФ сформировали новый штурмовой спецотряд "Шторм гладиатор" из завербованных заключенных, - Центр нацсопротивления

По имеющейся в ЦНС информации, в РФ из завербованных на войну против Украины заключенных сформировали новый штурмовой специальный отряд "Шторм гладиатор".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это привилегированный полусекретный батальон, состоящий из нескольких сотен осужденных с боевым опытом, и назван "гладиаторами" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным "Спартак".

"Командует батальоном осужденный за жестокое убийство экс-полицейский. В это подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветеранов боевых действий. Кроме этого, на учебном полигоне "гладиаторов" тренируют, в частности, бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы из подразделения СОБР "Ахмат", составляющей Росгвардии", - говорится в сообщении.

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