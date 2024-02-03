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В РФ сформировали новый штурмовой спецотряд "Шторм гладиатор" из завербованных заключенных, - Центр нацсопротивления

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В РФ сформировали новый штурмовой спецотряд "Шторм гладиатор" из завербованных заключенных, - Центр нацсопротивления
По имеющейся в ЦНС информации, в РФ из завербованных на войну против Украины заключенных сформировали новый штурмовой специальный отряд "Шторм гладиатор".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это привилегированный полусекретный батальон, состоящий из нескольких сотен осужденных с боевым опытом, и назван "гладиаторами" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным "Спартак".

"Командует батальоном осужденный за жестокое убийство экс-полицейский. В это подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветеранов боевых действий. Кроме этого, на учебном полигоне "гладиаторов" тренируют, в частности, бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы из подразделения СОБР "Ахмат", составляющей Росгвардии", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Перетворимо кацапський Шторм Гладіатор в Шторм Підерас!
  • Nick Heinen
    Якби ж то. Міна рве на шматки хоч бугая, хоч трижди сидільця. Шість морських дронів кладуть ракетний крейсер на дно. А у Києва вже такі довгі руки, що час від часу він дотягується аж до пітерських нафтобаз. І все це не здатен зробити жоден штурмовик. Все чим ми воюємо, це вироби американських, німецьких, і радянських інженерів, без цього як зазначив Кулеба можна тільки лопатами відмахуватись.
  • Olyx
    Сосни ***** *******!!!Залужній не занимается мобилизацией!!!
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