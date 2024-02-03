Тайвань увеличил в 15 раз штрафы за "серый" экспорт товаров в Россию

Тайвань усилил контроль за экспортом товаров, чтобы предотвратить их использование Россией в войне против Украины.

"Штрафы за первые нарушения правил экспорта в РФ увеличены более чем в 15 раз – до 1 миллиона новых тайваньских долларов (32 055 долларов США)", - заявили в министерстве экономики Тайваня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Правительство также намерено усилить контроль за поставками в РФ и Беларусь тайваньских технологий через третьи страны. Речь идет, прежде всего, о Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

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Минэкономики Тайваня также включило российскую компанию iMachine Technology в санкционный список. На сегодняшний день в этот перечень внесено почти 1900 субъектов.

Импорт в Россию из Тайваня

Как сообщалось, по данным издания The Washington Post, с января 2023 года российская компания I Machine Technology импортировала сложное оборудование, определенное как инструменты для станков с ЧПУ (числовое программное управление) на сумму свыше $20 миллионов, изготовленное в Тайване. Такие машины с компьютерным управлением используются для сложного и точного производства, критически важного во многих сферах промышленности, в частности, в производстве оружия.