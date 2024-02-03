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Тайвань увеличил в 15 раз штрафы за "серый" экспорт товаров в Россию

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Тайвань увеличил в 15 раз штрафы за "серый" экспорт товаров в Россию
Тайвань усилил контроль за экспортом товаров, чтобы предотвратить их использование Россией в войне против Украины.

"Штрафы за первые нарушения правил экспорта в РФ увеличены более чем в 15 раз – до 1 миллиона новых тайваньских долларов (32 055 долларов США)", - заявили в министерстве экономики Тайваня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Правительство также намерено усилить контроль за поставками в РФ и Беларусь тайваньских технологий через третьи страны. Речь идет, прежде всего, о Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

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Минэкономики Тайваня также включило российскую компанию iMachine Technology в санкционный список. На сегодняшний день в этот перечень внесено почти 1900 субъектов.

Импорт в Россию из Тайваня

Как сообщалось, по данным издания The Washington Post, с января 2023 года российская компания I Machine Technology импортировала сложное оборудование, определенное как инструменты для станков с ЧПУ (числовое программное управление) на сумму свыше $20 миллионов, изготовленное в Тайване. Такие машины с компьютерным управлением используются для сложного и точного производства, критически важного во многих сферах промышленности, в частности, в производстве оружия.

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Топ комментарии

  • George Highbaud
    Заходимо в розділ About і дивимося фото:

    https://www.imachine.com.tw/aboutus.htm
  • Snart
    Замалі штрафи, для критичного обладнання ні про що..
  • Urs
    Ніхєра ці штрафи не допоможуть, бо верстати та обладнання для російського ВПК з Тайваню йдуть через китайських та турецьких резидентів. Наразі майже 80% комплексних металообробних верстатів тайваньського виробництва, що потрапляють в росію, переправляються через треті країни, серед яких лідирують Туреччина, Китай, а потім ідуть Об'єднані Арабські Емірати. За даними російської митниці, отриманої від NBD (платформи, що спеціалізується на зборі даних про міжнародну торгівлю), з березня по вересень 2023 року росія імпортувала не менше 193 обробних центрів тайваньського виробництва загальною вартістю майже 29 мільйонів доларів.
    Якщо поглянути лише на дані з транзиту через Туреччину, ситуація здасться ще більш тривожною: станом на вересень 2023 майже половина верстатів, імпортованих росією з Туреччини, була зроблена на Тайвані.
    Митна статистика Тайваню також відображає той факт, що Туреччина виступає транзитним пунктом для тайванських верстатів. З січня по жовтень 2023 року загальна вартість тайванських обробних центрів, що експортуються до Туреччини, зросла на 45% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що дозволило Туреччині обігнати Китай і стати найбільшим експортним ринком для китайських металообробних центрів. Допоки не почнуть трахати для початку Туреччіну санкціями за постачання на росію продукції подвійного призначення, то ніякого прогресу у зменшенні подібних поставок не буде.
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