Новости

Дуда после заявления о Крыме подчеркнул, что Украина должна победить: "Российский империализм должен быть разгромлен"

3 41021
Дуда после заявления о Крыме подчеркнул, что Украина должна победить: "Российский империализм должен быть разгромлен"
Президент Польши Анджей Дуда после своего скандального заявления об особой ситуации вокруг Крыма заявил, что российская оккупация украинских территорий является преступлением.

"Мои действия и позиция по поводу жестокой агрессии России против Украины были и являются четкими с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом", – заявил Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Дуда подчеркнул, что российская агрессия против Украины и оккупация международно признанных украинских территорий, включая Крым, являются преступлением.

Также читайте: Дуда выразил сомнение по поводу деоккупации Крыма. Посол Зварич отреагировал: "Крым - это Украина: так есть и так будет". ВИДЕО

"Эта война не может закончиться победой России. Российский империализм должен быть остановлен, разгромлен и заблокирован на будущее. Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок со свободной, суверенной и независимой Украиной против агрессии и жестокого империализма!", - подчеркнул президент Польши.

Заявление президента Дуды о Крыме

В пятницу Дуда в интервью Kanal Zero на вопрос, вернет ли Украина Крым ответил, что не знает. Он подчеркнул, что верит в то, что Украина вернет Донецк и Луганск.

Он добавил, что Крымский полуостров "особый и по историческим причинам", потому что "если смотреть исторически, то большую часть времени он был под контролем России".

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Валентин Коваль 7c749467
    Шо це иого так штормить ?
  • Oleksandr Novykov c816d34c
    Правильно говорит:"Надо воевать,а не видосики делать и барыжничеством заниматься".
    Если только ****@нца гонять то он сам по себе не освободится.
  • Olexandr 510745b1
    Мабуть, після томатного соку чувака штормить.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости