Руководитель ОБСЕ Борг посетил Бучу, Гостомель и Бородянку

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел и торговли Мальты Йен Борг во время визита в Украину посетил Гостомель, Бучу и Бородянку, чтобы своими глазами увидеть разрушительные последствия российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в субботу в соцсети Х.

"Российская агрессия принесла страдания Гостомелю, Буче и Бородянке в Украине. В качестве действующего главы ОБСЕ я встретился с этими громадами, чтобы выразить солидарность. Мальтийское председательство в ОБСЕ будет напоминать миру о зверствах, которые они испытали", - говорится в сообщении.

Борг также провел встречу с семьями трех незаконно удерживаемых Россией украинских сотрудников СММ ОБСЕ.

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