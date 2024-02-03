Синод ПЦУ изъял из церковного календаря день памяти российского князя Александра Невского

Священный Синод Православной церкви Украины удалил из церковного календаря день памяти князя Александра Новгородского (Невского), который отмечали 23 ноября.

"По представлению Синодальной Календарной комиссии решили изъять из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексея, 23 ноября" – сообщают на сайте ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

По представлению Синодальной Календарной комиссии было решено 23 ноября установить дополнительный день празднования памяти преподобного Александра, первоначальника обители "Неусыпных" и внести его в церковный календарь Православной церкви Украины.

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Также было решено добавить в календарь следующие памятные даты:

в четвертую субботу ноября – поминальный день в память всех заморенных голодом в Украине;

26 ноября – день памяти преподобного Стилиана Пафлагонского;

перенести с 1 июня на 7 апреля день памяти святого прп. Юстина Челийского;

3 февраля – праздник обретения мощей святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского и всея Руси.

Отметим, Александр Ярославович Невский (1221-1263) – князь новгородский, псковский, владимирский, отец первого князя Москвы.

Российская православная церковь канонизировала Александра Невского в лике благоверных в 1547 году.