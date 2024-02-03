Новости • Санкции против России

Sony запретила активировать свои игры на Steam пользователям из России и Беларуси

4 04322
Sony запретила активировать свои игры на Steam пользователям из России и Беларуси
Российские и белорусские аккаунты Steam больше не могут активировать игры разработчика Sony.

Об этом сообщают российские дистрибьюторы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Издатель ограничил активацию этой игры на территории РФ и Беларуси. То есть игра не активируется на российских и белорусских аккаунтах Steam. На территории других стран СНГ игра активируется успешно", - такое сообщение получили пользователи сервиса "Бука".

Также читайте: Тайвань увеличил в 15 раз штрафы за "серый" экспорт товаров в Россию

Об ограничениях также сообщил российский магазин игр Steampay.

Напомним, в марте 2022 года Sony остановила все продажи PlayStation в России из-за войны.

Топ комментарии

  • Sergiy Vitalyovich
    Sony ще й безкоштовну підписку подарували українським користувачам PlayStation. Крім цього, Sony Music заблокували рашистам доступ до своєї музики та повністю вийшли з кацапського ринку і те саме зробили і Sony Pictures на ринку кіно, крім цього вони розірвали угоду на 10 мільярдів з індійською компанією через її зв'язки з паРашею. Поважаю за таку позицію та надаватиму перевагу саме продукції цього бренду, тим паче, що з тих виробів Sony, які купував раніше жоден не зламався і не розчарував.
  • albano miner
    ..."а не очень-то и хАтелась" - подумает народ-терпила и импортозаместит "чуждые-вражеские технологии" деревянными игрушками из твёрдых пород леса
  • Bob Fayn
    Пропоную нову гру "Вєрнуть папу домой" ...Гра починається..приходить повістка-ваш муж здох на сво
    оці так звані матері в білих платочках,беруть мусорні пакєти і їдуть в зону бойових дій, і розшукують по полях шматки тіл..збирають в пакет...ну і звичайно там різні пастки їх очікують..мінні поля...дрони...касетні снаряди ...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости