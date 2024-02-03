Россия объявила банановую войну Эквадору после обещания страны передать оружие Украине

Россельхознадзор обратился в Министерство сельского хозяйства Эквадора с просьбой приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских компаний с 5 февраля из-за якобы обнаружения опасного карантинного вредителя.

Однако решение о прекращении экспорта бананов было принято после угроз российского МИД и решения Эквадора передать США технику российского производства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В прошлом месяце правительство Эквадора заявило, что примет предложение Вашингтона обменять вооружение, произведенное в РФ и Украине, на современное американское оборудование стоимостью $200 млн.

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Соединенные Штаты заявили, что оружие, которое они получат от Эквадора, будет отправлено в Украину, чтобы "помочь укрепить его силы на поле боя против России".

После этого представитель МИД России Мария Захарова набросилась на Эквадор из-за решения передать США российскую технику. По ее словам, это решение Эквадор принял под "серьезным давлением извне".