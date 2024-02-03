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Минобороны о санкциях для уклонистов: Это необходимо для обеспечения демобилизации

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Минобороны о санкциях для уклонистов: Это необходимо для обеспечения демобилизации
Предложенные в новом законопроекте о мобилизации ограничения для уклонистов не являются "наказанием", потому что они будут временными. Эти меры необходимы на фоне того, что нужно обеспечить демобилизацию военных в четко определенный срок.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Журналист спросил  у Павлюка по поводу предложенных новой редакцией законопроекта норм о "наказании" для уклонистов - будут ли они, по мнению представителя Минобороны, поддержаны в Верховной Раде.

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Павлюк ответил, что "хотелось бы". Он объяснил свою позицию тем, что для определенности относительно сроков демобилизации тех, кто защищает Украину, нужно не только понимать, через какой срок человек может быть демобилизован, но и понимать, как обеспечить пополнение войска за этот срок.

"Все сразу говорят о санкциях, всех больше всего это триггерит. Давайте начнем с удобства: гораздо удобнее обновить данные в электронном кабинете, чем идти в ТЦК. Расчет на то, что мы сможем охватить большое количество украинцев и мы наконец будем иметь четкие данные о наших гражданах и понимать, кого целесообразно призывать", – отметил Павлюк.

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Он подчеркнул, что предложенные законопроектом санкции касаются конкретно тех, кто нарушает законодательство – предоставляет ложные данные, не появляется по требованию в ТЦК.

При этом, как отметил представитель Минобороны, предусмотренные санкции не являются "наказанием", а "методом влияния", потому что они будут временными - как только человек явится в ТЦК, эти ограничения будут сняты.

"Нужно это делать. Мне досадно, что в большинстве дискуссий в соцсетях едва ли не самые популярные слова "отсрочка" и "санкции". Такое впечатление, что вся страна думает, как не пойти служить. Во-первых, это не так, слава богу". Во-вторых, хотелось бы, чтобы мы о другом говорили, - сказал Павлюк.

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Он добавил, что обновление механизма мобилизации и обеспечения определенности срока службы сейчас чрезвычайно важны.

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Топ комментарии

  • KoT_BaZiLIO
    Це називається "Примус до смерті": або іди воюй або ми в тебе заберем все, що у тебе є, а якщо ти отримаєшь поранення чи загинеш-ми тебе кинемо, бо державі глибоко ***** на своїх громадян, приклад з Віталієм Шумеєм тому доказ, головне щоб Зелені були в теплі в добрі і бункері під охороною
  • Анатолій Бойко 57d63d88
    Гарно балакає . От по перше : комбригу за артилеристів покарання ніякого , по друге колінострелу теж пофіг . А з оцього потрібно починати , а не сидить мурло щось мандякає .
    В нас рядовий солдат безправний . Схоче в розвідку боєм відправить , а ні посадку штурмувати яка і ***** не тре , бо він хвіцер
  • Val Dud
    Мають працювати лише стимули, а не примус. У країні шалений капіталізм. Агрохімія ще у 15 році чебуреки в Сочі продавав, а зараз він приймає закони і вирішує хто буде його захищати. Платіть відповідні гроші. Заплатню Серлещу у 300 тис. на місяць є гроші платить, а бійцю на нулі немає? І з математикою щось не складується. У нас Верховний казав 1 млн. 300 тис Сили оборони. З них у ЗСУ більше 800 тис. А на "нулі" лише 150 тис. Тобто, що неможна з решти 1 млн. 150 тис назбирати на ротацію? Ротіруйте з Півночі на Схід або зі Заходу на Схід. А то так виходить, що 1 млн. 150 тис замучилися у тилу воювати і хочуть на дембель. Я вибачаюсь, але кожний день хожу на роботу біля тилової в/ч, так там машини легкові все краще і краще стають, зараз лише мерини і ауді. Армія має адекватною. А то так пене речник і кажіть: "ми тут у тилу сидимо, а на нуль нехочемо, давайте роботяг і студентів та аспірантів піймаємо і на нуль їх відправимо". Треба платити тим, хто на "нулі", а не в тилу.
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