Украина и Франция приблизились к финализации соглашения о гарантиях безопасности, - ОП

В Киеве в ходе визита французской делегации состоялся очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.

В сообщении отмечается: "В ходе встречи стороны подробно обсудили широкий спектр актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня. Основное внимание уделили ситуации безопасности и первоочередным потребностям Сил обороны Украины для противостояния российской агрессии.

Руководитель Офиса Президента поблагодарил Францию за мощную оборонную помощь Украине во время российской агрессии.

"Франция демонстрирует неизменную поддержку Украины и таким образом приближает нашу общую победу и укрепляет безопасность в Европе. Наше стратегическое партнерство продолжает усиливаться", - подчеркнул Андрей Ермак.

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"Стороны подтвердили заинтересованность в усилении сотрудничества оборонных предприятий двух стран. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по имплементации Формулы мира и подготовке к проведению Саммита мира в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

"Украинская формула мира – это реальный алгоритм обеспечения справедливого мира, преодоления последствий войны и недопущения новой агрессии. Мы ценим поддержку Франции в реализации Формулы и ее продвижении среди стран Глобального Юга", – отметил руководитель Офиса Президента.

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В рамках визита французской делегации также состоялся очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Стороны обсудили доработанный проект соответствующего соглашения и согласовали позиции по отдельным элементам документа.

"Наши переговорные команды сегодня продемонстрировали ощутимый прогресс и приблизились к финализации двустороннего соглашения", – подчеркнул замруководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

Участники переговоров выразили надежду на возможность подписания соглашения в ближайшее время.

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