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Приложение "Дія" работает с перебоями после начала зрительского голосования в отборе на Евровидение-2024

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Приложение "Дія" работает с перебоями после начала зрительского голосования в нацотборе на международный песенный конкурс Евровидение-2024.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В субботу, 3 февраля, проходит национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2024".

После выступления всех финалистов ведущие объявили начало зрительского голосования, которое в этом году происходит в приложении "Дія".

В то же время пользователи социальных сетей сообщают, что при входе в приложение он выдает сообщение "К сожалению, произошла ошибка", и, соответственно, не дает возможности проголосовать за конкурсантов.

Дія збій

Позже в телеграм-канале сервиса появилось сообщение: "Сколько желающих проголосовать за своего кандидата фаворита нацотбора!" "Дії" нужно немного времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей. Итак, если у вас не открывается опрос – попробуйте проголосовать через несколько минут!"

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Топ комментарии

  • Sergiy Vitalyovich
    Не думаю, що в Україні більше ніж 3-5% дивляться цей конкурс і тим паче, далеко не кожен з них голосує. Відтак, виявляється що розпіарена "Дія", якій за заявами ЗЕскотів ніби-то заздрить весь світ не здатна витримати напливу навіть відносно невеликої кількості користувачів. Як і слід було очікувати - це недороблене сміття, яке здатне лише ефективно тягнути гроші з бюджету.
  • Olyx
    Есть такие долбоебы у которых дия?Контуженым безнадежно нужно быть,что бы юзать это говно
  • Сергей121
    А ще, доступ до неї знаходиться "в надьожних" руках кацапських програмістів, що і писали код для неї! Тобто, ФСБшники абсолютно просто отримають ВСЮ інфу з цієї проги.
    Ця хєровіна страшніша за атомну бомбу, бо завдяки їй нам "призначать"(реально призначать!) президентом того, кого треба кацапам. Не дарма ж ЗЕрмак вже закидує про голосування через цю прогу!
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