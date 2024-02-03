Приложение "Дія" работает с перебоями после начала зрительского голосования в отборе на Евровидение-2024
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В субботу, 3 февраля, проходит национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2024".
После выступления всех финалистов ведущие объявили начало зрительского голосования, которое в этом году происходит в приложении "Дія".
В то же время пользователи социальных сетей сообщают, что при входе в приложение он выдает сообщение "К сожалению, произошла ошибка", и, соответственно, не дает возможности проголосовать за конкурсантов.
Позже в телеграм-канале сервиса появилось сообщение: "Сколько желающих проголосовать за своего кандидата фаворита нацотбора!" "Дії" нужно немного времени, чтобы оправиться от такого количества посетителей. Итак, если у вас не открывается опрос – попробуйте проголосовать через несколько минут!"