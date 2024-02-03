Работа Черноморского флота РФ, если не парализована, то очень усложнена, - ВМС

Представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона отметил, что в настоящее время работа Черноморского флота РФ, если не парализована полностью, то очень усложнена.

По его словам, у оккупантов сейчас возникли проблемы с ракетоносителями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Их отрезали от Севастополя, где их основная логистическая база в Черном море, где вся инфраструктура. А главное - "Калибры" остались в Севастополе. Они вынуждены быстро заходить в Севастополь, быстро загружать одну ракету и быстро оттуда убираться", - подчеркнул Плетенчук.

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Спикер также рассказал, что в Новороссийске, куда россияне переместили свои основные корабли после ударов по временно оккупированному Крыму, проблема с загрузкой ракет до сих пор не решена.