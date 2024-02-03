Боррель после встречи глав МИД стран ЕС: Фонд военной помощи Украине могут утвердить в ближайшие дни

ЕС сохраняет твердую позицию по поддержке Украины в борьбе за свободу и независимость и уже через несколько дней, вероятно, сможет создать фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран Евросоюза заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Сегодня состоялась содержательная дискуссия о военной помощи для Украины, о нашем единстве, а также о мирном будущем для Украины и ее народа. Мы обсудили ситуацию на поле боя, ситуацию с военными поставками, создание фонда помощи для Украины, который, надеюсь, будет согласован в течение следующих дней в рамках Европейского фонда мира", - сказал высокий представитель ЕС.

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По его словам, победа Украины критически важна для мира и стабильности в Европе.

"Наша позиция остается твердой. Украина нуждается в большей и более быстрой поддержке. Эта помощь должна поступить сейчас. Победа Украины критически важна не только для Украины, но и для мира и стабильности в Европе", - подчеркнул Боррель.

Европейский фонд мира

Как сообщалось, сегодня в Брюсселе состоялся неформальный Совет министров ЕС по иностранным делам. Один из обсуждаемых вопросов - предложение высокого представителя ЕС по созданию фонда помощи для Украины в рамках Европейского фонда мира в объеме 20 миллиардов евро на следующие четыре года. Эти деньги должны использоваться для поставки в Украину военной техники и вооружения, а также для усиления производственного потенциала европейской оборонной промышленности, в частности, по производству большего количества боеприпасов для Украины.