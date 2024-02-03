Наши воины отразили 4 попытки россиян штурмовать плацдармы на левом берегу Днепра, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области в течение 3 февраля 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.
В течение суток предприняты 4 безуспешных попытки штурма позиций наших войск".