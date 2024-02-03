Наши воины отразили 4 попытки россиян штурмовать плацдармы на левом берегу Днепра, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области в течение 3 февраля 2024 года.