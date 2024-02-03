Конгресс США на следующей неделе проголосует за $17 млрд помощи Израилю без Украины, - спикер Джонсон
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как заявил Джонсон, такой шаг необходим для скорейшего получения помощи Израилю в его борьбе с ХАМАС в Секторе Газа. Он отметил, что сейчас у США нет времени рассматривать пакет, объединяющий помощь Украине и Израилю.
"Это предложение в скором времени обнародует Сенат после длительных переговоров", - сказал Джонсон.
Законопроект, за который будут голосовать, предусматривает средства на израильские системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Железный луч", а также военные операции США на Ближнем Востоке и усиленную защиту американского персонала в посольствах.
"Хотя Сенат, похоже, готов наконец-то обнародовать текст своего дополнительного пакета после месяцев закрытых переговоров, их руководство осознает, что, не включив Палату представителей в свои переговоры, они лишили возможности быстрого рассмотрения любого законодательства", - предупредил Джонсон.
Законопроект не будет иметь компенсационных сокращений расходов, в отличие от законопроекта о помощи Израилю на 14 миллиардов долларов, принятого Палатой представителей из-за отрицания Демократической партии.