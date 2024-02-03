Глава МИД Финляндии Валтонен о Фонде ЕС для военной помощи Украине: "Мы призываем к максимальной сумме, которой мы можем достичь"

Финляндия, являющаяся одним из крупнейших спонсоров военной помощи для Украины, выступает за распределение этой нагрузки в Европе, и выделение 20 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира могло бы быть "фантастическим достижением" в этом контексте.

Об этом заявила руководитель внешнеполитического ведомства Финляндии Элина Валтонен в Брюсселе перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Финляндия призывает к максимальной сумме (помощи Украине – ред.), которой мы можем достичь. Главная идея в том, что, помогая Украине, мы помогаем себе: увеличиваем мощность нашей оборонной промышленности и укрепляем собственную систему сдерживания. Очень важно, чтобы мы увеличивали объемы производства оборонной промышленности. Сейчас, когда мы помогаем Украине в кратко- и среднесрочной перспективе, это помогает также и нам определить свой курс на будущее", - сказала представитель финской власти.

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Она подчеркнула, что ее страна считает важным добиться общего европейского ответа на необходимость поддержки Украины. На двустороннем уровне Финляндия является одним из самых мощных доноров, когда речь идет о поставках Украине военных материалов и оборонного оборудования.

"Но нам нужно согласовать распределение нагрузки по всей Европе. Мы считаем, что это долгосрочное обязательство в 20 миллиардов евро могло бы быть фантастическим достижением. Но, как бы то ни было, мы это можем сделать только на общей основе", - подчеркнула Валтонен.

Глава финской дипломатии подчеркнула, что ее страна присоединилась к НАТО после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Именно тогда народ Финляндии понял, что Россия непредсказуема и агрессивна, и осознал необходимость дополнительной защиты. В то же время, Финляндия на протяжении десятилетий активно инвестировала в свою оборону и систему сдерживания.

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"Финляндия никогда не угрожала России. НАТО является оборонным союзом, поэтому мы присоединились к Альянсу, чтобы укрепить не только нашу безопасность, но и безопасность всего северного фланга Европы. Безусловно, мы предоставляем наши возможности для использования всеми союзниками", - сказала министр.

Комментируя ситуацию с закрытием переходов на границе с Россией, Валтонен отметила, что Москва сама спровоцировала такую ситуацию, когда начала разрешать доступ к границе людям без надлежащих документов, доставлять их к рубежу и помогать в его пересечении.

"Это проявление гибридной войны. Мы не можем позволить третьей стране, особенно такой как Россия, которая провозглашает себя недружественной к нам, определять вместо нас, какие люди могут попадать в Финляндию, в Шенгенскую зону или на территорию НАТО. Поэтому должны реагировать соответственно на всей восточной границе", - подчеркнула министр.

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Она отметила, что идет поиск путей, как на законных основаниях разрешить пересекать границу людям, имеющим право искать убежища в Финляндии и других европейских странах.

"Мы хотим вернуться к нормальности и открыть нормальное движение, по крайней мере, через некоторые пункты пропуска. Россия не может винить нас в этих ограничениях. Потому что именно она привела к этим изменениям", - добавила Валтонен.