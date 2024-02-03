Глава МИД Финляндии Валтонен о Фонде ЕС для военной помощи Украине: "Мы призываем к максимальной сумме, которой мы можем достичь"
Об этом заявила руководитель внешнеполитического ведомства Финляндии Элина Валтонен в Брюсселе перед началом неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Финляндия призывает к максимальной сумме (помощи Украине – ред.), которой мы можем достичь. Главная идея в том, что, помогая Украине, мы помогаем себе: увеличиваем мощность нашей оборонной промышленности и укрепляем собственную систему сдерживания. Очень важно, чтобы мы увеличивали объемы производства оборонной промышленности. Сейчас, когда мы помогаем Украине в кратко- и среднесрочной перспективе, это помогает также и нам определить свой курс на будущее", - сказала представитель финской власти.
Она подчеркнула, что ее страна считает важным добиться общего европейского ответа на необходимость поддержки Украины. На двустороннем уровне Финляндия является одним из самых мощных доноров, когда речь идет о поставках Украине военных материалов и оборонного оборудования.
"Но нам нужно согласовать распределение нагрузки по всей Европе. Мы считаем, что это долгосрочное обязательство в 20 миллиардов евро могло бы быть фантастическим достижением. Но, как бы то ни было, мы это можем сделать только на общей основе", - подчеркнула Валтонен.
Глава финской дипломатии подчеркнула, что ее страна присоединилась к НАТО после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Именно тогда народ Финляндии понял, что Россия непредсказуема и агрессивна, и осознал необходимость дополнительной защиты. В то же время, Финляндия на протяжении десятилетий активно инвестировала в свою оборону и систему сдерживания.
"Финляндия никогда не угрожала России. НАТО является оборонным союзом, поэтому мы присоединились к Альянсу, чтобы укрепить не только нашу безопасность, но и безопасность всего северного фланга Европы. Безусловно, мы предоставляем наши возможности для использования всеми союзниками", - сказала министр.
Комментируя ситуацию с закрытием переходов на границе с Россией, Валтонен отметила, что Москва сама спровоцировала такую ситуацию, когда начала разрешать доступ к границе людям без надлежащих документов, доставлять их к рубежу и помогать в его пересечении.
"Это проявление гибридной войны. Мы не можем позволить третьей стране, особенно такой как Россия, которая провозглашает себя недружественной к нам, определять вместо нас, какие люди могут попадать в Финляндию, в Шенгенскую зону или на территорию НАТО. Поэтому должны реагировать соответственно на всей восточной границе", - подчеркнула министр.
Она отметила, что идет поиск путей, как на законных основаниях разрешить пересекать границу людям, имеющим право искать убежища в Финляндии и других европейских странах.
"Мы хотим вернуться к нормальности и открыть нормальное движение, по крайней мере, через некоторые пункты пропуска. Россия не может винить нас в этих ограничениях. Потому что именно она привела к этим изменениям", - добавила Валтонен.