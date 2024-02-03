Венгрия не поддержала выделение дополнительных 5 млрд евро на оружие Украине, но готова финансировать поставки нелетального снаряжения, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против финансирования военной помощи Украине странами ЕС, однако отметил, что венгерское правительство готово финансировать нелетальную помощь.

С таким заявлением Сийярто выступил по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

По словам министра, Еврокомиссия предлагала увеличить Европейский фонд мира, из которого финансируется закупка вооружений для Украины, на 5 млрд евро в 2024 году. Эти средства планировали направить на возмещение странам, оказавшим помощь Украине по собственным запасам.

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"Мы не поддержим ни одно решение, которое возложит на нас политическое или финансовое бремя. Мы не хотим принимать в этом участие. Венгрия не будет вносить вклады в Европейский фонд. Мы не обязаны выделять деньги на эти нужды", - сказал министр.

И добавил, что Венгрия по-прежнему не планирует мешать другим членам ЕС "поставлять оружие и искать средства на него".

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"Мы продолжаем считать, что передача оружия является ошибкой, и что мы должны не передавать оружие, а способствовать построению мира, потому что чем больше оружия будет вовлечено в этот конфликт, тем дольше будет продолжаться война и тем больше людей погибнет", - подытожил Сийярто.