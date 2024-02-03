Венгрия не поддержала выделение дополнительных 5 млрд евро на оружие Украине, но готова финансировать поставки нелетального снаряжения, - Сийярто
С таким заявлением Сийярто выступил по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
По словам министра, Еврокомиссия предлагала увеличить Европейский фонд мира, из которого финансируется закупка вооружений для Украины, на 5 млрд евро в 2024 году. Эти средства планировали направить на возмещение странам, оказавшим помощь Украине по собственным запасам.
"Мы не поддержим ни одно решение, которое возложит на нас политическое или финансовое бремя. Мы не хотим принимать в этом участие. Венгрия не будет вносить вклады в Европейский фонд. Мы не обязаны выделять деньги на эти нужды", - сказал министр.
И добавил, что Венгрия по-прежнему не планирует мешать другим членам ЕС "поставлять оружие и искать средства на него".
"Мы продолжаем считать, что передача оружия является ошибкой, и что мы должны не передавать оружие, а способствовать построению мира, потому что чем больше оружия будет вовлечено в этот конфликт, тем дольше будет продолжаться война и тем больше людей погибнет", - подытожил Сийярто.