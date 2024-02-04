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ОК "Південь" о боеприпасах: Максимально применяем все, что есть, хотя целей - больше

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ОК "Південь" о боеприпасах: Максимально применяем все, что есть, хотя целей - больше
Украинские военные максимально применяют боеприпасы для поражения врага, в то же время, количество целей - преобладает.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, комментируя количество боеприпасов на юге,передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Исходя из результатов нашей боевой работы видим, что даже в таких сложных условиях умудряемся максимально применять все то, что есть. Применяем артиллерию - это контрбатарейная борьба. Применяем дроны. Враг достаточно высоко оценивает результативность этой нашей работы", - сказала спикер.

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Она подчеркнула, что ВСУ наносят удары по вражеским позициям, в том числе и на островах.

"Пытаемся доставать оккупантов, в том числе и на островах, там, где они пытаются разворачивать свои наблюдательные пункты... Таким образом, даже признавая недостаток боеприпасов, но недостаток в смысле подавляющего количества целей над имеющимися боеприпасами. То есть у нас очень много впереди работы. Если бы уже сейчас мы могли сделать эту работу теми боеприпасами, которые есть, мы были бы счастливы", - сказала Гуменюк.

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Она также отметила, что за минувшие сутки Силы обороны юга "отминусовали более полусотни оккупантов, есть сложности с доразведыванием количества уничтоженных врагов и вражеской техники из-за погодных условий".

При этом она констатировала, что активность российской авиации "все равно просматривается". "Не делают они выводов, как мощно могут терять свою авиацию на южном направлении. Они пытаются доказывать, что у них еще есть потенциал в воздухе", - отметила спикер.

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  • Виталий Смирнов cf047e2b
    Зрозуміло. Треба більше донатити на дрони Мадяру
  • Чайка Київ
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  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Українці, пам'ятають та «дякують» екс-міністра тарана та екс-НГШ хомчака, за те що вони, разом із зеленським, ВРУ, гончаруком+шмигалем і РНБОУ, забезпечили дуже значне пролиття крові Українцями, через зрив/блокування ДОЗ та НЕвиробництво *********** з 2019 року!!
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