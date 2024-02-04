Результаты нацотбора на Евровидение-2024 объявят 4 февраля из-за сбоя в приложении "Дія"
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Из-за сбоя в приложении "Дія" результаты Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2024" объявят 4 февраля.
Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
"Голосование за победителя Нацотбора Евровидения-2024 будет продолжаться с момента возобновления "Дії" и в течение завтрашнего дня", - говорится в сообщении.
Как отмечалось, линии голосования закроют и объявят победителя конкурса завтра ориентировочно в 19:05.
Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" произошел сбой в связи с большим наплывом желающих проголосовать за участника Украины в песенном конкурсе "Евровидение-2024".
3 февраля, в Украине проходит Национальный отбор на участие в Евровидении-2024. Победитель должен быть определен по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).
Зрительское онлайн-голосование проходит в "Дії".