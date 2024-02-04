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Результаты нацотбора на Евровидение-2024 объявят 4 февраля из-за сбоя в приложении "Дія"

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Результаты нацотбора на Евровидение-2024 объявят 4 февраля из-за сбоя в приложении "Дія"
Из-за сбоя в приложении "Дія" результаты Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2024" объявят 4 февраля.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

"Голосование за победителя Нацотбора Евровидения-2024 будет продолжаться с момента возобновления "Дії" и в течение завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

Как отмечалось, линии голосования закроют и объявят победителя конкурса завтра ориентировочно в 19:05.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" произошел сбой в связи с большим наплывом желающих проголосовать за участника Украины в песенном конкурсе "Евровидение-2024".

3 февраля, в Украине проходит Национальный отбор на участие в Евровидении-2024. Победитель должен быть определен по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Зрительское онлайн-голосование проходит в "Дії".

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
    Березовый сок

    Сьогодні була рекордна кількість користувачів у «Дії» за всю історію проекту. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування минулого року, - 15 000 запитів, - міністр мінцирку Федоров

    Вірю! Вірю міністру. Навіть порахував. 15 000 запитів в секунду × 60 секунд × 30 хвилин. Це 27 мільйонів. Тоді виходить, що всі, хто живе в Україні, і дорослі і діти і немовлята, за півгодини намагалися проголосувати. Або майже всі виборці України. А їх 30 мільйонів, згідно реєстру. І в Україні, і за кордоном. От як не вірити Федорову? ))

    Ну, міністр же не міг збрехати. То все так і було. Чи не зовсім? ))

    15 000×60×30=27 000 000

    Для довбойобів поясню. Якщо не було постійно такого навантаження і Дія не витримала декілька секунд, то надійність такій системи нижче плинтусу. І якщо людина цього не розуміє, то вона довб.....об. А зараз в Мінцирку треба обрати хто вони - пі.....боли чи рукодупи.
  • Sergey Osadchy 414e3e38
    Все вони добре нюхали. Це репетиція.
    Читай прямо : "Результати виборів Президента України-2024 оголосять "..." ".............." через збій в застосунку "Дія"
  • Анатолий К 65c6a92d
    Так це ж розпіарена "Дія", через яку навіть "слуги" планувати проводити голосування на виборах? Як видно вона збоїв не дає і діє, як часіки, фальшувати можна і вздовж і поперек.
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