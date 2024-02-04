Руководитель Минцифры Федоров объяснил сбой в "Дії" при отборе на Евровидение: количество запросов выросло в 20 раз

Сбой в приложении "Дія" при отборе на конкурс Евровидения-2024 произошел в результате резкого роста запросов со стороны пользователей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, - 15 000 запросов. По сравнению с прошлым годом мы увеличили мощности в 5 раз, а запросов поступило больше в 20 раз). И потому возникла огромная очередь", - написал он.

Чиновник извинился за эту ситуацию, пообещав детальный разбор, анализ и организационные изменения, чтобы быть готовыми к похожим волнам трафика.

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"Мы вместе пишем историю самого быстрого и масштабного развития цифрового государства в мире. Пройдем, пофиксим, выйдем на следующий уровень. Ситуация уже стабилизируется, а через несколько часов все заработает на полную, и все желающие сейчас, ночью и завтра в течение дня смогут проголосовать", – заверил Федоров.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в приложении "Дія" произошел сбой в связи с большим наплывом желающих проголосовать за участника Украины в песенном конкурсе "Евровидение-2024".