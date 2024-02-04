Киев планирует создать в текущем году миллион ударных беспилотников, - WSJ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что таким образом Украина пытается компенсировать недостаток боеприпасов, образовавшийся из-за отсутствия военной помощи от США. Речь идет о создании "миллионной армии взрывоопасных дронов с функцией FPV".
В статье отмечается, что сегодня Украина не способна производить артиллерийские и ракетные системы в необходимых для нее больших масштабах. На это понадобятся годы и миллиарды долларов.
В то же время, можно производить беспилотники, которые можно собрать из деталей, доступных на коммерческом рынке и которые стоят несколько сотен долларов каждый. Поэтому по всей Украине появляются самодельные заводы, которые ежемесячно выпускают тысячи FPV-беспилотников.
Одно такое предприятие, на каждом из которых работают около 20 человек, способно ежемесячно изготавливать около 3000 FPV-дронов. А в ближайшее время объемы производства планируется увеличить до 10 тысяч беспилотников в месяц.