Киев планирует создать в текущем году миллион ударных беспилотников, - WSJ

Украина планирует увеличить в 2024 году до 1 млн единиц производство FPV-дронов в небольших секретных мастерских по всей территории страны. Причиной стало отсутствие финансирования оборонных нужд со стороны США, а также нехватка и дороговизна артиллерийских и ракетных систем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что таким образом Украина пытается компенсировать недостаток боеприпасов, образовавшийся из-за отсутствия военной помощи от США. Речь идет о создании "миллионной армии взрывоопасных дронов с функцией FPV".

В статье отмечается, что сегодня Украина не способна производить артиллерийские и ракетные системы в необходимых для нее больших масштабах. На это понадобятся годы и миллиарды долларов.

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В то же время, можно производить беспилотники, которые можно собрать из деталей, доступных на коммерческом рынке и которые стоят несколько сотен долларов каждый. Поэтому по всей Украине появляются самодельные заводы, которые ежемесячно выпускают тысячи FPV-беспилотников.

Одно такое предприятие, на каждом из которых работают около 20 человек, способно ежемесячно изготавливать около 3000 FPV-дронов. А в ближайшее время объемы производства планируется увеличить до 10 тысяч беспилотников в месяц.