Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 3 февраля поразили 13 районов сосредоточения оккупантов и артиллерийское средство, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 3 февраля 2024 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава и 1 артиллерийскому средству противника".