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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 388 750 человек (+810 за сутки), 6343 танка, 9331 артсистема, 11818 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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С самого начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 388 750 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 388750 (+810) человек,
  • танков - 6343 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 11818 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 9331 (+31) ед,
  • РСЗО - 979 (+0) ед,
  • средства ПВО - 663 (+0) ед,
  • самолетов - 332 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+12),
  • крылатые ракеты – 1848 (+1),
  • корабли/катера - 24 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12393 (+41) ед,
  • специальная техника - 1479 (+6)

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Втрати ворога за добу

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