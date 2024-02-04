Общие боевые потери РФ с начала войны - около 388 750 человек (+810 за сутки), 6343 танка, 9331 артсистема, 11818 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С самого начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 388 750 российских захватчиков.