Общие боевые потери РФ с начала войны - около 388 750 человек (+810 за сутки), 6343 танка, 9331 артсистема, 11818 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С самого начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 388 750 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 388750 (+810) человек,
- танков - 6343 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 11818 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 9331 (+31) ед,
- РСЗО - 979 (+0) ед,
- средства ПВО - 663 (+0) ед,
- самолетов - 332 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7173 (+12),
- крылатые ракеты – 1848 (+1),
- корабли/катера - 24 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12393 (+41) ед,
- специальная техника - 1479 (+6)