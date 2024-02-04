В Тегеране разогнали митинг родственников погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Ираном в 2020 году

В столице Ирана Тегеране 3 февраля прошел митинг, организованный семьями погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Ираном в 2020 году. Но его разогнали силовики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Персидская служба Голоса Америки.

Отмечается, что ряд семей пассажиров самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 собрались перед офисом ООН с намерением добиться справедливости от правительства Ирана. Они обвиняют власти страны в препятствовании расследованию гибели рейса, сбитого утром 8 января 2020 года двумя иранскими зенитными ракетами.

Участники акции попросили встретиться с заместителем Верховного комиссара по правам человека Недой Аль-Нашиф. Однако иранские агенты службы безопасности в гражданском и силы безопасности немедленно начали разгонять людей, используя угрозы и запугивания.

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"Силовики вели себя оскорбительно и жестоко, они были готовы на любую более жесткую реакцию", – говорится в сообщении Ассоциации семей рейса PS752.

Напомним, ранее семьи пассажиров подписали заявление с требованием отменить поездку в Иран Неды Аль-Нашиф.