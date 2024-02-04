В Тегеране разогнали митинг родственников погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Ираном в 2020 году
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Персидская служба Голоса Америки.
Отмечается, что ряд семей пассажиров самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 собрались перед офисом ООН с намерением добиться справедливости от правительства Ирана. Они обвиняют власти страны в препятствовании расследованию гибели рейса, сбитого утром 8 января 2020 года двумя иранскими зенитными ракетами.
Участники акции попросили встретиться с заместителем Верховного комиссара по правам человека Недой Аль-Нашиф. Однако иранские агенты службы безопасности в гражданском и силы безопасности немедленно начали разгонять людей, используя угрозы и запугивания.
"Силовики вели себя оскорбительно и жестоко, они были готовы на любую более жесткую реакцию", – говорится в сообщении Ассоциации семей рейса PS752.
Напомним, ранее семьи пассажиров подписали заявление с требованием отменить поездку в Иран Неды Аль-Нашиф.