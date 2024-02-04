Сутки на Харьковщине: враг бил из артиллерии и минометов, наносил авиаудары КАБами

За сутки российские захватчики обстреляли более 17 населенных пунктов Харьковщины, били из артиллерии и минометов, наносили авиаудары.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Днем 3 февраля, около 13:00, оккупанты обстреляли Охримовку Чугуевского района. В селе повреждены ангары, сельхозтехника, складские помещения местного агропредприятия. Приблизительно в 14:00, предварительно, двумя управляемыми авиабомбами оккупанты нанесли удар по с. Григоровка Купянского района. Повреждены окна, крыша, кровля двух частных домовладений. Предварительно: оккупанты применили две корректируемые авиабомбы. Ранен 26-летний гражданский мужчина, его доставили в больницу.

Около 15:00 оккупанты нанесли минометные удары по с. Котляровка Купянского района. Без пострадавших.

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