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Военные Великобритании не готовы к полномасштабной войне, - The Independent

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Военные Великобритании не готовы к полномасштабной войне, - The Independent
Вооруженные силы Великобритании не готовы участвовать в полномасштабной войне, несмотря на то, что такая готовность является важным фактором сдерживания противников Британии в период обострения глобальной нестабильности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Independent, об этом заявили депутаты парламента Великобритании.

Состояние британской армии повышает риск, что Вооруженные силы исчерпают свои возможности после первых нескольких месяцев войны "равный-равному". Правительство страны должно решить проблему дефицита запасов и кризис с набором персонала.

"Военные постоянно перегружены, а постоянное давление на личный состав обостряет кризис с набором и содержанием личного состава, в результате чего больше людей покидают Вооруженные силы, чем вступают в них", - предупреждают депутаты.

По словам межпартийной группы политиков, темпы текущих военных операций в мире свидетельствуют о том, что министры рискуют "оказаться неспособными обеспечить настоящую боевую и стратегическую готовность". Это может поставить под угрозу безопасность Великобритании.

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Расследование Комитета по обороне показало, что "сокращение" Вооруженных сил с 2010 года подорвало боеспособность Великобритании. Это произошло после того, как министр обороны Грант Шаппс предупредил, что мир "движется от послевоенного до довоенного" и Великобритания должна обеспечить готовность "всей оборонной экосистемы" к защите своей родины.

В январе глава армии генерал сэр Патрик Сандерс сказал, что Британия должна быть готова сформировать "гражданскую армию" из десятков тысяч человек в случае войны с такими странами, как Российская Федерация. По его словам, стране важно заложить основы "национальной мобилизации".

В своем новом отчете члены парламента также призвали министров обеспечить, чтобы вооруженные силы не были лишены ресурсов, подготовки и времени, необходимых для ведения и победы в продолжительной войне высокой интенсивности.

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Топ комментарии

  • govtva
    Ну у Британии хоть есть неплохой флот и им повезло что у них не появилась вторая Меркель и не уничтожила под корень армию.
  • Джон КРОУТЕР e20898b9
    Дивно що готуються не до шашликів
  • Fjall_Raven
    пітарелли зробили помилку, що маючи абсолютно пропарашну українську владу і вище керівнкицтво в усіх ланках, взагалі почали війну проти України. коли у ***** було б терпіння, то він міг би зачекати, поки дерьмозелі тихим сапом встановили б бульбохуйлошну диктатуру і, можливо, вже на цей час Україна була б бульболяндія 2.0 а ось після цього, відновивши військову індустрію сходу, вони почали б клепати танки, авіамотори, ракети, випускати броню, закласти нові кораблі,...., при роботі на цих заводах українців за хліб та воду, і готуватись до "дранґ нах вестен". і через декілька років, першими б в наступ на польщу та балтію були кинуті знову ж українці та білоруси, зігнані в нові український та білоруський фронти. а захід та америка так би й стурбовувались далі, називаючи на додаток щей зеленого, як і бульбо***** "нелігітимним".
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