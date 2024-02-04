Отражены 5 штурмов на плацдармах на левобережье Днепра, враг применяет большое количество дронов и бьет КАБами, - Силы обороны Юга
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В зоне ответственности сил обороны Юга продолжается мощная ежедневная контрбатарейная борьба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Враг продолжает настойчиво штурмовать наши позиции на левобережье Днепра, пытаясь выбить оттуда подразделения Сил обороны. За прошедшие сутки зафиксировано 5 таких попыток. Понеся потери, вражеские штурмовики отошли.
"Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов, продолжают наносить удары управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиационными ракетами", - говорится в сообщении.