63% жителей Эстонии считают, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев, - опрос

В Эстонии вырос уровень поддержки приема беженцев из Украины. В начале осени такие действия государства поддерживали 60% эстонцев, теперь – 63%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ERR со ссылкой на опрос Turu-uuringute.

В сентябре 60% жителей Эстонии считали, что государство в случае необходимости должно принимать украинских беженцев. В декабре количество приверженцев их приема возросло до 63%. Против приема беженцев в сентябре высказались 31%, в декабре – 30% опрошенных.

В декабре поддерживали прием украинских беженцев 65% граждан Эстонии, 49% граждан РФ и 45% лиц без гражданства.

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Среди этнических эстонцев доля приверженцев приема беженцев составила в декабре 72%, среди представителей других национальностей – 46%.

Опрос Turu-uuringute проводился с 6 по 12 декабря, в нем приняли участие 1252 человека в возрасте 15 лет и старше по всей Эстонии.