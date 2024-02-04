Хакеры не причастны к сбою в "Дії", - Минцифры

В Минцифры заявляют, что к сбою в приложении "Дія" во время определения победителя нацотбора на Евровидение-2024 хакеры не причастны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske рассказала коммуникационщица Минцифры Олеся Лисовская.

По ее словам, причина сбоя — лишь в чрезмерном количестве запросов от желающих проголосовать, с чем система не справилась.

Что известно о сбое приложения "Дія"

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что во время голосования зафиксировали рекордное количество пользователей за всю историю проекта. В секунду украинцы делали 15 тысяч запросов (в то время как в прошлом году было всего 800 запросов в секунду). Поэтому возникла огромная очередь.

Министр отметил, что хотя мощность "Дії" по сравнению с прошлым годом и была увеличена в 5 раз, но запросов поступило в 20 раз больше.

По состоянию на 11:30 4 февраля за своего фаворита нацотбора в "Дія" отдали голоса более 426 тысяч украинцев. Но до сих пор некоторые пользователи сообщают о временных сбоях.

Через збій у "Дії" результати нацвідбору оголосять 4 лютого. Голосування досі відкрите.

Из-за сбоя в "Дія" результаты нацотбора объявят 4 февраля. Голосование до сих пор открыто.

В 15:15 на телеканале "Суспільне Культура" повторно покажут финал нацотбора в записи, а уже примерно в 19:05 начнется прямой эфир. Тогда же закроют зрительское голосование и объявят победителя.