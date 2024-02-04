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В Беларуси находятся менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнер", они обучают белорусских военных

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В Беларуси находятся менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнер", они обучают белорусских военных
Сейчас в Беларуси, скорее всего, находится менее тысячи "вагнеровцев", тогда как в период самого большого присутствия после июня 2023 года их там было около 8000.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии.

"ЧВК "Вагнер" почти точно помогает обучать белорусских военных и силовиков", - отмечают в обзоре.

Аналитики считают маловероятным, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко захочет расширить использование боевиков ЧВК "Вагнер", например, в рамках действий белорусских силовых структур внутри страны или для охраны границы.

"Длительное присутствие "вагнеровцев" в Беларуси почти наверняка играет на руку России в ведении боевых действий, поскольку это заставляет Украину поддерживать оборонные позиции и оставлять личный состав на границе с Беларусью", – добавляют в обзоре.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Неправилье формулювання: "Д"Єрмак і його ЗЕ-дебіли"! Зеленський там - "зицпредседатель"!
  • Mobilis in mobile
    Замість використання досвідчених найманців на фронті (а це саме досвідчені, явно не зеки працюють інструкторами), Путлєр направляє їх вусатому таргану вчити бл*доруських військових.
    Щось в мене сумніви, що це буде атака на Польщу чи країни Балтії. Вірогідніше що план залучення цих військових проти України готується. І не впевнений, що цей напад не станеться з півночі.
  • Яр Холодний
    Головна причина "сидіння" там "вагнерівців" - ЛУКА!!! А тут уже дві причини:
    - Якщо народ почне бунтувать - "вагнера" його прикриють (до прибуття російських військ);
    - Якщо сам Лука "забикує" та "піде впоперек" - вони його задавлять і захоплять владу - до прибуття російських військ
    Треба ж якось "гріхи спокутувать" за пригожинський бунт!
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