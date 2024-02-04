В Беларуси находятся менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнер", они обучают белорусских военных

Сейчас в Беларуси, скорее всего, находится менее тысячи "вагнеровцев", тогда как в период самого большого присутствия после июня 2023 года их там было около 8000.