Старший сержант 65 ОМБр Александр Драмарецкий погиб во время выполнения боевого задания вблизи Работино. ФОТО
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Старший сержант 65 ОМБр Драмарецкий Александр Петрович погиб 2 февраля 2024 во время выполнения боевого задания возле Работино Запорожской области.
Об этом сообщила пользовательница фейсбука Oksana Popik, информирует Цензор.НЕТ.
"Кажется, что эти страшные новости бесконечны... Снова погиб сын... муж... отец... брат... друг... побратим... мужественный и верный Защитник Украины... Больно... Каждый раз больно осознавать... К этому невозможно привыкнуть... Разум отказывается воспринимать, сердце разрывается на куски...", - пишет она.
"Саня, очень тяжело все это писать под твоим фото ''на щите''... Не хочу говорить о тебе в прошлом... Ты будешь жить в наших воспоминаниях и сердцах...", - добавила Оксана.