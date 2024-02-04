Командиры армии РФ для штурмов позиций ВСУ на левобережье Херсонщины отправляют только пешие группы без подкрепления техники, - ОК "Південь"
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк.
Враг продолжает настойчиво штурмовать позиции ВСУ на левобережье Днепра, пытаясь выбить оттуда подразделения Сил обороны.
"Условия сверхсложные и враг не прекращает штурмовых действий. За минувшие сутки враг решился на 5 таких штурмов, но все обстоятельства были против них", - рассказала Гуменюк.
По словам Гуменюк, российские командиры не разрешают применять своим бойцам бронетехнику во время штурмов. Чем существенно снижают эффективность таких атак.
"Они вынуждены туда отправлять чисто пешие группы для стрелковых боев и столкновения прямо глаза в глаза фактически, и теряют личный состав", - отметила она.
Кроме того, оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами и применяют большое количество ударных дронов разных типов.