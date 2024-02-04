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Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины, - Кэмерон

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Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины, - Кэмерон
Западным политикам и СМИ следует воздержаться от пессимистических высказываний о перспективах войны в Украине, поскольку время в ней – на стороне Киева и его союзников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом в интервью The Sunday Times заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне президента РФ Владимира Путина", – подчеркнул глава британского МИД.

По его словам, Россия уже потерпела огромное стратегическое поражение, когда развязала войну. Кэмерон заявил, что стремится донести эту точку зрения до американского экс-президента Дональда Трампа, если тот снова станет главой страны по итогам президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре этого года.

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По мнению британского министра, взаимодействие с Трампом на личном уровне придется выстраивать по-другому, чем с нынешним лидером США Джо Байденом, однако британские и американские военные и сотрудники спецслужб привыкли и умеют работать вместе, а ценности и подходы двух стран ко многим проблемам тоже очень близки.

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Топ комментарии

  • Ihor Demkiv 98d868d7
    брити давали і дають все що можуть. але це вам не амери з їх безконечними ресурсами.
    Чи не єдині хто з Україною від початку і безальтернативно!
  • Светлана Круп
    Україну скоро третій рік, як знищують, поки Захід х*ї пинає. Як, в біса, час може бути "на нашому боці", коли проти нас воює скажена орда, за підтримки Пончика, іранців та китайоз, а Захід так "перевернув небо і землю", що в результаті ми дулю отримали?
  • Wemeral
    Дайте все, що нам треба. І таких розмов не буде.
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