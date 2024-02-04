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Польша ужесточит контроль и проверки на границе с Украиной

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Польша ужесточит контроль и проверки на границе с Украиной
В правительстве Польши анонсировали ужесточение контроля и активизацию проверок товаров из Украины на границе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети X (Twitter) сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский.

Он провел проверки на пограничном пункте пропуска "Медыка" и "Корчева", после чего анонсировал ужесточение контроля и активизацию проверок.

"Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, не отвечающей производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства", - заявил польский чиновник.

Также, по информации Польского радио, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак тоже инспектирует пограничные пункты. По его словам, он наблюдает за проверками ввозимых из Украины сельхозтоваров.

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Топ комментарии

  • Tierre
    Куди там ще посилювати?? Польска сг продукція йде до України без обмеженнь, а поляки відбирають навіть йогурти (по 1 шт, тобто - не товарні кількості) у українських дітей при перетині кордону - типу "купуй польське". Покидьки.
    Обмінювались привітаннями новорічними зі знайомим поляком - він надіслав все, що захотів, а у нас половину завернули, бо не можна у польщу навіть шоколаду з вмістом молока...
  • Sergiy Popov 0cd1d9d3
    Херню не пиши.На практике тебе не позволят в ручной поклаже даже кусок сала привезти своим родичам
  • Бандерівець
    А Україна коли посилить контроль?! Контрабандні польські продукти просто вбивають українських товаровиробників!
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