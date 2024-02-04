На оккупированных территориях в школах планируют учить детей собирать дроны, - Центр национального сопротивления
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Российские захватчики на временно оккупированных территориях планируют ввести модуль технологий БПЛА на уроках труда, чтобы учить детей собирать дроны.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
По данным Центра нацсопротивления, модуль будет посвящен изучению технологий, особенностей конструкции и сбору беспилотников в военных целях.
Кроме того, среди школьников будут вести агитацию по дальнейшему обучению на технических специальностях и работе на военных заводах.
В центре отмечают, что Кремль рассматривает управление БПЛА - как один из ключевых навыков при подготовке к военной службе.