На оккупированных территориях в школах планируют учить детей собирать дроны, - Центр национального сопротивления

Российские захватчики на временно оккупированных территориях планируют ввести модуль технологий БПЛА на уроках труда, чтобы учить детей собирать дроны.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным Центра нацсопротивления, модуль будет посвящен изучению технологий, особенностей конструкции и сбору беспилотников в военных целях.

Кроме того, среди школьников будут вести агитацию по дальнейшему обучению на технических специальностях и работе на военных заводах.

В центре отмечают, что Кремль рассматривает управление БПЛА - как один из ключевых навыков при подготовке к военной службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев планирует создать в текущем году миллион ударных беспилотников, - WSJ