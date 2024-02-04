Новости

На оккупированных территориях в школах планируют учить детей собирать дроны, - Центр национального сопротивления

1 43114
На оккупированных территориях в школах планируют учить детей собирать дроны, - Центр национального сопротивления
Российские захватчики на временно оккупированных территориях планируют ввести модуль технологий БПЛА на уроках труда, чтобы учить детей собирать дроны.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным Центра нацсопротивления, модуль будет посвящен изучению технологий, особенностей конструкции и сбору беспилотников в военных целях.

Кроме того, среди школьников будут вести агитацию по дальнейшему обучению на технических специальностях и работе на военных заводах.

В центре отмечают, что Кремль рассматривает управление БПЛА - как один из ключевых навыков при подготовке к военной службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев планирует создать в текущем году миллион ударных беспилотников, - WSJ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ютубо Хейтер
    100%
    Всі чоловіки на фронт проти натівських сатаністів.
    А тим часом, дівчата будуть від кацапні народжувати майбутніх збиральників дронів.
  • Константин К e77bcd2e
    Це для тих хто думає, що не піде воювати проти Польші після капітуляції
  • valeentina pavlenko
    Молодці кацапи на відміну від нас, вміють організувати роботу
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости