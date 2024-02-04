Зеленский назначил Ивана Федорова главой Запорожской ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова новым председателем Запорожской ОВА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте главы государства.

"Назначить Федорова Ивана Сергеевича главой Запорожской облгосадминистрации", - говорится в документе.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил меня главой Запорожской областной военной администрации", – написал в телеграм-канале Иван Федоров.

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По словам Федорова, его цель неизменна – объединить усилия вокруг приближения победы Украины. Задачи четкие:

усиление обороноспособности Запорожской области и полноценная поддержка военных,

всесторонняя помощь жителям и переселенцам на подконтрольной Украине территории и адвокация прав людей, остающихся в оккупации,

подготовка к возобновлению жизнедеятельности громад после деоккупации.

"В течение двух лет полномасштабной войны вместе с командой Мелитополя делал это в должности городского головы. Теперь беру ответственность за консолидацию совместных действий громад Запорожской области на областном уровне", - добавил Федоров.