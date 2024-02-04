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За неделю Силы обороны уничтожили около 6640 оккупантов и 924 единицы вооружения и военной техники, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

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За неделю с 28 января по 4 февраля 2024 г. Силы обороны Украины уничтожили около 6640 человек личного состава противника.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 63 танка;
  • 147 боевых бронированных машин;
  • 234 артиллерийские системы;
  • 7 РСЗО;
  • 3 установки ПВО;
  • 1 корабль;
  • 290 единиц автотехники;
  • 43 единицы спецтехники.

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Кроме этого, украинские защитники уничтожили один самолет, 3 крылатые ракеты и 132 БпЛА.

Втрати окупантів за тиждень

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