Зеленский провел совещание относительно ситуации безопасности в Запорожской области: Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в Мелитополь

Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона относительно ситуации безопасности на Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, в начале совещания глава государства представил новоназначенного главу Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова, который с декабря 2020 года был городским шлавой временно оккупированного Мелитополя и после начала полномасштабной войны некоторое время находился в плену.

Президент отметил важность того, чтобы руководство области работало непосредственно на месте и хорошо понимало специфику региона.

"Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в ваш родной Мелитополь. Украина сегодня борется за это. Это обязательно произойдет", – сказал он, обращаясь к новому главе Запорожской ОВА.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас необходимо привести к нужному результату процесс строительства фортификационных сооружений.

По его словам, одной из важнейших задач является возврат количества рабочих мест к довоенным показателям, и центральная власть готова помогать со своей стороны соответствующими государственными заказами.

Также нужно сосредоточиться на решении насущных для жителей региона вопросов, таких как, например, организация учебного процесса, восстановление разрушенного или поврежденного жилья.

Иван Федоров поблагодарил за доверие и отметил, что для него это честь и ответственность в столь сложное для нашего государства время возглавить родную Запорожскую область.

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"Моя основная цель – чтобы все люди, которые очень желают вернуться домой, как можно скорее могли это сделать. Но и в прифронтовом Запорожье жизнь должна продолжаться. Люди должны верить в Запорожье и наше государство Украину", – отметил он.

Во время совещания Владимир Зеленский заслушал доклады командующих ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского и ОГВ "Запорожье" Владимира Горбатюка о ситуации на поле боя. В частности, ему доложили об оборонных действиях на Авдеевском направлении, ситуации в районе с. Работино и других участках фронта, об обустройстве оборонных рубежей.

Начальники областных управлений Службы безопасности Украины и Национальной полиции доложили президенту о защите объектов критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса в регионе от разведывательной и диверсионной деятельности врага.