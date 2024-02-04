Россияне готовят "наблюдателей" среди студентов на "выборы президента", - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях идет подготовка к "выборам президента РФ", которые запланированы на март.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках этого россияне готовят "наблюдателей", задачей которых является организация фальсификаций. В настоящее время оккупационная администрация, чтобы набрать коллаборантов, поставила "университетам" план по количеству студентов для "работы на выборах".

Следовательно, каждый вуз должен отправить студентов, которые будут "наблюдателями". В дальнейшем они пройдут "обучение", где получат инструкции по поводу будущих фальсификаций "выборов".

Отметим, что "выборы" россияне будут проводить в течение нескольких дней. Чтобы создать видимость высокой явки, Кремль допускает голосование по месту жительства без паспорта РФ. Это все позволит использовать заранее подготовленные группы "избирателей" на нескольких смежных "участках", - говорится в сообщении.

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