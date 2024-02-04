Новости

Зеленский посетил расположение ВК "Схід": обсудили прикрытие городов с воздуха и применение систем ПВО

4 08163
В рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение Воздушного командования "Схід" Вооруженных сил Украины и вручил государственные награды пилотам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Как отмечается, глава государства заслушал доклад командующего ВК "Схід" Ивана Теребухи о прикрытии с воздуха городов и громад, объектов критической инфраструктуры и линии фронта.

Президенту рассказали детали серии российских атак с использованием БПЛА на объекты в Днепропетровской области и о мерах по усилению эффективности работы украинских мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы для отражения ударов вражеских дронов.

"Также обсуждались особенности применения западных и гибридных систем ПВО, перспективы укрепления возможностей ВК "Схід" с учетом будущих поступлений вооружения", - говорится в сообщении.

Зеленський у розташуванні ПвК Схід

Читайте также: Зеленский провел совещание относительно ситуации безопасности в Запорожской области: Нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в Мелитополь

Владимир Зеленский также пообщался с военными и наградил боевых пилотов. Защитники неба получили из рук главы государства ордена Богдана Хмельницкого I-II степеней и "За мужество" I степени.

"Я вижу перед собой мощных воинов, которые защищают наше небо и с неба защищают Украину, наши дома, наших людей - детей и взрослых. Спасибо за ваши меткие действия, за уничтожение врага. Желаю вам всем здоровья и победы. И побратимам вашим также передайте нашу благодарность", - сказал глава государства.

Топ комментарии

  • Пересічний українець 3af2245a
    Цирковий клоун забрів на семінар нейрохірургів. Обговорили новітні методи нейрохірургії. Обговорення було плідне і насичене. Який толк від обговорення із Зеленським чого завгодно, окрім кривляння на сцені і гри на роялі без штанів?
  • Галина Боброва 94427cf0
    О, как крысы забегали!!
    Как у них подгорает!!!!!
    Легитимность скоро - ВСЕ!
    А нелигитимный президент для народа - это что?
    Это голый король!
    На велосипеде.....
  • Старый зольдат
    Я извиняюсь но имеюспросить, а что, вот этот специалист в имитации игры пиписькой на рояле, в воровстве, вранье и злопамятности с трусливостью что то понимает в работе ПВО?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости