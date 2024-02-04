В течение суток произошло 59 боевых столкновений. На Авдеевском направлении отражена 31 атака оккупантов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 4 февраля 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной фейсбук-странице Генштаба ВСУ.

Продолжаются семьсот одиннадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Противник продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", производит штурмовые действия при поддержке бронетехники", - говорится в сообщении.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 59 боевых столкновений. Также враг нанес 32 авиационных удара и совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Читайте также: Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 3 февраля поразили 13 районов сосредоточения оккупантов и артиллерийское средство, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Колодезное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Клюсы, Барановка, Гремяч, Богданово Черниговской области; Владимировка, Степок, Покровка, Грабовское Сумской области; Веселое, Гатище, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Синьковки, Петропавловки, Кучеровки, Ивановки, Кисловки, Котляровки, Крахмального и Песчаного Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки у Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

Читайте также: В течение 3 февраля россияне нанесли 54 авиационные удары и совершили 33 обстрела из РСЗО, - Генштаб

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки неподалеку от Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты при поддержке авиации 5 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

Смотрите также: Россияне дважды ударили из артиллерии по Никополю: повреждено админздание, дома и ЛЭП. ФОТОрепортаж

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки к северу от Приютного и Работино Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 30 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Чаривное, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций украинских войск. Под вражеским артиллерийским и минометным огнем находились Херсон и населенные пункты области – Токаревка, Дарьевка, Днепровское. Также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня районов населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника".

Смотрите также: На Купянском направлении идут тяжелые бои, проведено перераспределение сил и средств ВСУ, - Сырский