Дуэт Alyona Alyona & Jerry Heil будет представлять Украину на Евровидении-2024 в Швеции

Дуэт исполнительниц Alyona Alyona & Jerry Heil будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в Мальме (Швеция).

По результатам финала национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2024" победителем стала Alyona Alyona & Jerry Heil с песней ("Teresa & Maria"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После судейского голосования Alyona Alyona & Jerry Heil получили 10 баллов, от зрителей – 11 баллов, и в итоге победили в нацотборе. За них проголосовало 723,2 тыс. украинцев, из 1,2 млн, участвовавших в голосовании.

Места других десяти финалистов распределились таким образом: группа Ziferblat ("Place I Call Home") заняли второе место, Mélovin ("Dreamer") – 3, Yaktak ("Lalala") – 4, группа Yagody ("Tsunamia") – 5, Ingret ("Keeper") – 6, Skylerr ("Time is running out") – 7, ANKA ("Палала") – 8, Drevo ("Endless chain") – 9, группа Nahaba ("Glasss") – 10, группа Nazva ("Slavic English") – 11 место.

В предыдущие разы, когда Швеция принимала Евровидение, Украина занимала там 1-е место (Джамала в 2016 году) и 3-е место (Злата Огневич в 2013 году).

Как сообщалось, 68-й конкурс "Евровидение" в мае 2024 года будет принимать шведский город Мальмё. Гранд-финал Евровидения-2024 проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая, со своей стороны, полуфиналы, в первом из которых примет участие и представитель Украины, состоятся 7 и 9 мая.

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