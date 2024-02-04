В Литве предлагают еще на год отсрочить для украинских беженцев требования по знанию литовского языка

Министерство образования, науки и спорта Литвы предлагает продлить на год срок, в течение которого украинцам, бежавшим от войны в Литву и устроившимся там на работу, предстоит выучить литовский язык.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

Как отмечается, предлагается изменить соответствующее постановление правительства и установить, что "для иностранцев, которым предоставлена временная защита в Литовской Республике, категория владения государственным языком не применяется при принятии на работу в течение трех лет с момента предоставления временной защиты в Литве". В действующем ныне определении предусматривается двухлетний срок.

"Нужно понимать, что ситуация этих людей – особенная. Они были вынуждены убегать от войны, покинуть свои дома. Это был большой стресс, и этим людям нужен более длительный срок для адаптации в Литве", - отметил представитель Департамента национальных меньшинств Литвы Сергей Добряков.

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По его словам, Департамент по делам национальных меньшинств полностью поддерживает предложение министерства.

Кроме того, он сообщил, что украинцы действительно очень стараются интегрироваться в литовское общество, проявляют огромный интерес к культуре Литвы и стремятся учить литовский язык.

"Но, к сожалению, пока удовлетворить потребность всех желающих изучать литовский язык мы не можем. Места на курсы по изучению языка, в том числе и финансируемые департаментом, заполняются мгновенно, и далеко не все желающие попадают на них", - отметил Добряков.

Он рассказал, что сейчас курсы литовского языка в Доме национальных общин посещают 620 человек. Из них подавляющее большинство – это украинцы.

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