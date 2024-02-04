Польша предупреждает о повышенной активности своих боевых самолетов вдоль границ с Россией и Беларусью

В Польше выдано навигационное предупреждение о возможности "незапланированной военной деятельности" для пользователей воздушного пространства вдоль границы с Россией и Беларусью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщает Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

Польское агентство аэронавигационных услуг выдало навигационное предупреждение (NOTAM), которое будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

NOTAM выдали, чтобы предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможной повышенной активности военных самолетов в восточной части воздушного пространства Польши в ответ на "угрожающую ситуацию на восточной границе".

"Навигационные предупреждения — незапланированная военная деятельность, связанная с обеспечением национальной безопасности — рутинное сообщение в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность движения в польском воздушном пространстве", — пояснили в оперативном командовании.

Читайте также: Польша ужесточит контроль и проверки на границе с Украиной