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Польша предупреждает о повышенной активности своих боевых самолетов вдоль границ с Россией и Беларусью

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Польша предупреждает о повышенной активности своих боевых самолетов вдоль границ с Россией и Беларусью
В Польше выдано навигационное предупреждение о возможности "незапланированной военной деятельности" для пользователей воздушного пространства вдоль границы с Россией и Беларусью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщает Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

Польское агентство аэронавигационных услуг выдало навигационное предупреждение (NOTAM), которое будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

NOTAM выдали, чтобы предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможной повышенной активности военных самолетов в восточной части воздушного пространства Польши в ответ на "угрожающую ситуацию на восточной границе".

"Навигационные предупреждения — незапланированная военная деятельность, связанная с обеспечением национальной безопасности — рутинное сообщение в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность движения в польском воздушном пространстве", — пояснили в оперативном командовании.

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Топ комментарии

  • KosAn30 JT26
    что там хохма усатая опять будет по 10 мотолыг с бмп к границе с поляками гонять?
  • Власов Сергей b3083465
    Мабуть щось знають тому так всполохнулися
  • Oleksandr Onys
    У Польщі немає кордону із росією. Кенінгсберг не росія
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