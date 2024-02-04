Ситуация очень сложная, но оснований говорить об "измене" нет, - посол Маркарова о помощи Украине от США

Вопрос о предоставлении Соединенными Штатами Америки помощи Украине движется в правильном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире национального телемарафона.

"Ситуация чрезвычайно сложная, но оснований говорить об измене точно нет. Все движется в правильном направлении, но это сложный процесс в избирательный год. Мы делаем все для того, чтобы законопроект о помощи Украине был одобрен. И шансы чрезвычайно велики", - сказала Маркарова.

Она напомнила, что недавно в СМИ распространилась информация о том, что Палата представителей зарегистрировала законопроект о помощи только Израилю. Но чтобы закон в США стал законом, он должен быть проголосован обеими палатами и подписан президентом.

"Поэтому сегодня мы ожидаем публикации Сенатом США двухпартийного законопроекта, включающего Украину, Израиль, вопросы границы и другие вопросы. Надеемся, что на следующий день после публикации начнется рассмотрение законопроекта", - рассказала посол.

Читайте также: Маркарова о помощи Украине от США: Дискуссии продолжаются, но есть большой прогресс