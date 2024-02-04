Новости

Ситуация очень сложная, но оснований говорить об "измене" нет, - посол Маркарова о помощи Украине от США

11 18594
Ситуация очень сложная, но оснований говорить об "измене" нет, - посол Маркарова о помощи Украине от США
Вопрос о предоставлении Соединенными Штатами Америки помощи Украине движется в правильном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире национального телемарафона.

"Ситуация чрезвычайно сложная, но оснований говорить об измене точно нет. Все движется в правильном направлении, но это сложный процесс в избирательный год. Мы делаем все для того, чтобы законопроект о помощи Украине был одобрен. И шансы чрезвычайно велики", - сказала Маркарова.

Она напомнила, что недавно в СМИ распространилась информация о том, что Палата представителей зарегистрировала законопроект о помощи только Израилю. Но чтобы закон в США стал законом, он должен быть проголосован обеими палатами и подписан президентом.

"Поэтому сегодня мы ожидаем публикации Сенатом США двухпартийного законопроекта, включающего Украину, Израиль, вопросы границы и другие вопросы. Надеемся, что на следующий день после публикации начнется рассмотрение законопроекта", - рассказала посол.

Читайте также: Маркарова о помощи Украине от США: Дискуссии продолжаются, но есть большой прогресс

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Якось ця корова розповідала, що ленд-ліз Україні не потрібен...
  • Старый зольдат
    Ну, а ти там на фуя сидиш, свиня вгодована? Ресторани собі відкривати?
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Перестаньте хоча б обманювати самі себе. Вони не збираються допомагати в найближчі місяці як мінімум і потрібно шукати альтернативні джерела допомоги щоб не прийшлося дійсно ваші розрекламовані 500000 громадян з лопатами на танки гнати.
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости