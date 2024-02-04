Новый пакет санкций ЕС против РФ будет самым слабым из всех, – журналист Йозвяк

Новые санкции Евросоюза против России, которые будут приурочены ко второй годовщине войны в Украине, станут самыми слабыми из всех предыдущих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в твиттере.

"Как и ожидалось: учитывая заявления, следующий пакет санкций ЕС в отношении России будет состоять только из визовых запретов/замораживания активов около 250 человек/организаций. Ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину это будет самый слабый и наименее амбициозный пакет санкций на сегодня", - написал он.

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