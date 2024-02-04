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Новый пакет санкций ЕС против РФ будет самым слабым из всех, – журналист Йозвяк

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Новый пакет санкций ЕС против РФ будет самым слабым из всех, – журналист Йозвяк
Новые санкции Евросоюза против России, которые будут приурочены ко второй годовщине войны в Украине, станут самыми слабыми из всех предыдущих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в твиттере.

"Как и ожидалось: учитывая заявления, следующий пакет санкций ЕС в отношении России будет состоять только из визовых запретов/замораживания активов около 250 человек/организаций. Ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину это будет самый слабый и наименее амбициозный пакет санкций на сегодня", - написал он.

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Топ комментарии

  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Найкращі санкції це бомби на нафтові і газові заводи росіян і регулярно якщо хтось надумає росіянам допомагати у відбудові.
  • Dnipro 25e02bf4
    Санкції, війна - то все херня Головне евробачення.
  • MIN MIN
    Слабкий пакет, чи сильний. Без різниці
    Головне як дотримуються цих санкції. І чи карають за їх порушення

    А з цим у багатьох сумно, нажаль.....
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