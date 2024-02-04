Энергопитание критической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровщины возобновлено, - Укрэнерго

В Кривом Роге и близлежащих районах возобновлено энергопитание критической инфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил в фейсбуке.

"Работы по восстановлению питания потребителей Кривого Рога и прилегающих районов продолжаются, сегодня был на всех поврежденных объектах. По состоянию на сегодняшний день главную задачу - как можно быстрее заживить критическую инфраструктуру и бытовых потребителей - ремонтные бригады выполнили, за это им огромная благодарность, так же как и нашим коллегам из распределительных сетей и местной электростанции", - отметил Кудрицкий.

По его словам, работа продолжается круглосуточно, Укрэнерго продолжает восстанавливать высоковольтное оборудование, тестируется работа уцелевшего оборудования, для уничтоженного подбирается замена из аварийного запаса, который компания формировала в течение всего 2023 года.

"В ближайшие дни обязательно будем здесь еще раз, имеем конкретные планы по увеличению надежности электроснабжения", - подчеркнул Кудрицкий.

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