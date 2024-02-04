В течение 4 февраля россияне нанесли 32 авиационных удара и совершили 37 обстрелов из РСЗО, - Генштаб
3721
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об обстрелах российскими оккупантами территории Украины в течение 4 февраля 2024 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной фейсбук-странице Генштаба ВСУ.
"В течение суток произошло 59 боевых столкновений. Также враг нанес 32 авиационных удара и совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.