В течение 4 февраля россияне нанесли 32 авиационных удара и совершили 37 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об обстрелах российскими оккупантами территории Украины в течение 4 февраля 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной фейсбук-странице Генштаба ВСУ.

"В течение суток произошло 59 боевых столкновений. Также враг нанес 32 авиационных удара и совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

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