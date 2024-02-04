Военные РФ в течение 4 февраля 24 раза обстреляли Сумщину, зафиксировано 97 взрывов
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В течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 97 взрывов из минометов, артиллерии, авиации и из БпЛА (FPV-дрон).
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманская, Свеская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
- Краснопольская громада: совершены минометные обстрелы (35 взрывов), обстрел БпЛА (FPV-дрон) (4 взрыва), артобстрелы (20 взрывов).
- Хотинская громада: враг бил из минометов (7 взрывов).
- Юнаковская громада: зафиксирован обстрел БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв).
- Свеская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.
- Белопольская громада: враг ударил из минометов (16 взрывов).
- Эсманская громада: были минометные обстрелы (6 взрывов).
- Середино-Будская громада: совершен минометный обстрел (1 взрыв).
- Зноб-Новгородская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (2 взрыва).
- Великописаревская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.