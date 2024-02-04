Военные РФ в течение 4 февраля 24 раза обстреляли Сумщину, зафиксировано 97 взрывов

В течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 97 взрывов из минометов, артиллерии, авиации и из БпЛА (FPV-дрон).