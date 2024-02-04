"Президент имеет право уволить Залужного", – новая пропаганда офиса президента

Журналисты, лояльные к Офису президента, обосновывая вероятную отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, выдвигают аргументацию, что всенародно избранный президент может увольнять чиновников, за которых никто не голосовал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая аргументация прозвучала в эфире проекта Ukrinform "Лещенко спрашивает" в диалоге Сергея Лещенко и экс-замминистра обороны Анны Маляр.

Маляр отметила: "Чем отличается военная вертикаль от, скажем там, Министерства культуры и информационной политики или от Министерства экономики. Тем, что военная вертикаль подчиняется президенту. И президент для Министерства обороны, и для министра, и для Главкома не политик, а руководитель. Вот это надо себе уяснить. Так же, как на любом предприятии у руководителя есть права-обязанности, так же и у президента. Он на себя взял ответственность, когда пошел в президенты. Люди ему доверили эту ответственность. И со всей этой вертикали избрали только его. Всех остальных не выбирали. Всех остальных он по закону имеет право ставить на должности и он, не они, а он, прежде всего, несет ответственность за те или иные кадровые решения. Обратите внимание, сколько было уже министров обороны (Загороднюк, Таран, Резников и Умеров). И это правильно...

Это нормальный рабочий процесс, если задача, которую поставил президент, не выполняется, то меняется человек. Не надо к этому что-либо добавлять эмоциональное".

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