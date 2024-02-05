Я размышляю об увольнении Залужного, - Зеленский

В интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский, отвечая на вопрос о разногласиях с Залужным, заявил, что думает об отставке Залужного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью телеканалу Rai1.

Отвечая на вопрос, планирует ли он отставить Залужного, Заланский заявил: "Этот вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над заменой (Залужного), это правда".

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